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Общество

Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане

Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

По ее словам, сегодня по стране функционирует более 700 групп семейных врачей.

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«Нам необходимо как минимум 3 тысячи таких специалистов, а сегодня работает чуть больше 2 тысяч. Этого очень мало. Причем большая часть — врачи пенсионного и предпенсионного возраста, нужно привлекать молодые кадры. Население растет, его нужно охватывать медицинской помощью», — сказала Клара Оскомбаева.

Она отметила, что остро стоит вопрос о повышении статуса семейного врача.

Новая система оплаты труда, предусматривающая повышение базового оклада с 5 до 10 тысяч сомов, позволит привлечь молодых специалистов, особенно в регионы, где отмечается острая нехватка медработников, уверены в ФОМС.

С 1 апреля 2021 года зарплата семейного врача и врача общей практики с учетом надбавок в среднем составит 17 тысяч сомов. Молодой специалист, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч (без вычета налогов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193745/
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