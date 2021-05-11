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Общество
Сюжет: COVID-19

Праздничного айт намаза на Старой площади не будет

Традиционной праздничной молитвы на Орозо айт на Старой площади Бишкека в этом году не будет. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«По данным Государственной комиссии по делам религий КР, в этом году Орозо айт будет праздноваться 13 мая.

По решению Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) традиционной праздничной молитвы утром на Старой площади не будет. Айт намаз будут читать в мечетях, определенных ДУМК, со строгим соблюдением санитарных правил», — говорится в сообщении.

В муниципалитете отметили, что по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН массовые мероприятия все еще небезопасны для горожан.

Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, за последние сутки выявлено 240 новых случаев, выздоровел 191 человек. К сожалению, летальных исходов — пять.

Только в мае зарегистрировано 2 тысячи 138 случаев коронавирусной инфекции, 38 летальных исходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193720/
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