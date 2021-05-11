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Общество

Барс, лиса и волки. Кто еще попался в фотоловушки NABU в Нарыне

Сотрудники отдела мониторинга Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане сняли 6 из 20 фотоловушек, ранее установленных в Нарынской области. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Зарина Эсенбаева.

«Мы установили фотоловушки в районе долины реки Соок на хребте Кара-Мойнок. Шесть ловушек пришлось снять из-за погодных условий. С ноября прошлого года по апрель текущего они зафиксировали снежного барса, горных козлов, рысь, барсука, волка, лису, зайца, гималайских уларов, кеклика и бородача», — рассказали в NABU.

Отметим, хребет Кара-Мойнок является частью системы хребта Жумгал Внутреннего Тянь-Шаня. На юго-западе граничит с восточными притоками реки Соок, а на севере — с долиной Каракол. Его длина —64 километра, средняя высота — 3 тысячи 850 метров, самая высокая точка — вершина Кара-Мойнок — 4 тысячи 281 метр над уровнем моря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193671/
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