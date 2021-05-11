Барс, лиса и волки. Кто еще попался в фотоловушки NABU в Нарыне

Сотрудники отдела мониторинга Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане сняли 6 из 20 фотоловушек, ранее установленных в Нарынской области. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Зарина Эсенбаева.

«Мы установили фотоловушки в районе долины реки Соок на хребте Кара-Мойнок. Шесть ловушек пришлось снять из-за погодных условий. С ноября прошлого года по апрель текущего они зафиксировали снежного барса, горных козлов, рысь, барсука, волка, лису, зайца, гималайских уларов, кеклика и бородача», — рассказали в NABU.