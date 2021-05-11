В онлайн-режиме. Как будет проходить приемная кампания в вузы и колледжи

Зачисление в вузы и колледжи будут проходить в формате онлайн. Об этом 24.kg рассказал заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

— В прошлом году разработали единую площадку для зачисления практически во все вузы страны. Каждый абитуриент не выходя из дома имел возможность поступить. А приемные комиссии в вузах вообще не создавались.

Раньше абитуриент должен был бросить отрывной талон, потом вывешиваются списки — мы все это автоматизировали. Эта платформа позволила, в первую очередь, обезопасить здоровье детей, сэкономить ресурсы вузов, так как они не разворачивали приемные комиссии, и самих абитуриентов, которым не было необходимости ехать в город или другой регион для того, чтобы подать документы.

Но самое главное — мы обеспечили полную прозрачность и объективность. Полностью исключили человеческий фактор. Нурлан Омуров

В режиме реального времени каждый абитуриент, после того как зарегистрировался, мог видеть свою позицию в рейтинге. И сама система автоматически рассчитывала квоты для выпускников сельских и городских школ, льготных категорий граждан и так далее.

Мы эту систему модернизировали, хотим и далее применять ее для зачисления абитуриентов.

— Что именно изменили?

— В этом году будет работать та же платформа. Но если в прошлом году абитуриенты для идентификации отправляли фотографии паспорта, аттестата, сертификата ОРТ, справок об инвалидности — этот процесс автоматизировали. Минздравсоцразвития делает базу данных по ЛОВЗ, Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта — по победителям, мастерам спорта, мы — по победителям олимпиад. Это делается, чтобы абитуриенты не отправляли фотографии документов, а через систему «Тундук» они сразу бы верифицировались.

— А когда планируете запустить?

— Перед началом приемной кампании. По графику первый тур планируется в июле. Возможно, откроем в июне, чтобы абитуриенты начали регистрироваться, создавать личные кабинеты, могли ознакомиться с информацией о вузах. Она сейчас обновляется.

Адрес портала после долгих обсуждений решили оставить прежний — 2020.edu.gov.kg.

— Приемные комиссии в вузах и в этом году не будут открываться?

— В этом году, если эпидситуация будет благоприятной, вузы для абитуриентов будут открыты, но в них они смогут получить информацию об учебном заведении, направлениях, условиях обучения.

Прием документов и зачисление будут проводиться только через портал. Нурлан Омуров

— А поступление в колледжи? Тоже в онлайн-режиме будет прием документов?

— Да. В прошлом году разработан портал spuz.gov.kg. Учитывая эпидситуацию, отменили все вступительные экзамены, зачисление проводилось через эту платформу на основе среднего балла аттестата. Но при этом в расчет брался профиль учебного заведения. Если абитуриент поступал, например, на инженерное направление, тогда брали средний балл и плюс отдельный коэффициент имели предметы физика и математика. В этом году тоже планируем такой же вариант.

Единственное, на медицинские направления в госколледжи, если позволит эпидситуация, будет проводиться тестирование.

— В этом году и регистрация на ОРТ проводилась в онлайн-формате. Отмечалось, что потом данные будут передаваться автоматически в базу Минобразования, а номер телефона будет использоваться в качестве входа в систему онлайн-регистрации в вузы...

— Введение электронной регистрации на ОРТ было требованием Минобразования. Через систему «Тундук» мы можем обмениваться данными. Когда выпускник набирает идентификационный номер, система сразу верифицирует, удостоверяется, что талон ОРТ зарегистрирован, сколько баллов набрано. Но отмечу, что Минобраз не имеет доступа к самой базе данных по баллам ОРТ. Нет. Просто посредством шифрования через систему «Тундук» происходит обмен информацией. Как-то повлиять, изменить количество баллов невозможно.

— Год дистанционки сказался на уровне знаний школьников. Снижать пороговый балл Минобразования не планирует?

— Каждый год ведомство после выхода результатов ОРТ на основе анализа определяет порог. В прошлом году установили на пять баллов ниже на контрактные отделения. Сейчас рассматриваются разные варианты, возможно, для региональных вузов будет ниже.

В связи с событиями в Баткене прорабатываем вопрос, чтобы для абитуриентов из пострадавших сел тоже снизить порог.

Однозначно сможем сказать только по результатам ОРТ. Нурлан Омуров

— Сколько предусмотрено бюджетных мест в этом году в вузах и спузах?

— В вузах — 5 тысяч 795 мест, колледжах — 4 тысячи 131. Скоро должно выйти постановление правительства, по каким направлениям и сколько мест, но итоговое количество не изменится.