Кто может стать новым директором НИИ хирургии сердца, рассказали в Минздраве

Директор Национального исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Жамалбек Ашимов подал в отставку по собственному желанию. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, кто может занять его место.

По словам министра, у Ашимова заканчивается трудовой договор через месяц. «Коллектив медучреждения сам выдвинет кандидата на пост руководителя. Я не ставил ни одного своего знакомого на должность. Выбирают только сами сотрудники», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Официального документа об увольнении Жамалбека Ашимова пока нет.