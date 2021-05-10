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Общество

Кто может стать новым директором НИИ хирургии сердца, рассказали в Минздраве

Директор Национального исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Жамалбек Ашимов подал в отставку по собственному желанию. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, кто может занять его место.

По словам министра, у Ашимова заканчивается трудовой договор через месяц. «Коллектив медучреждения сам выдвинет кандидата на пост руководителя. Я не ставил ни одного своего знакомого на должность. Выбирают только сами сотрудники», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Официального документа об увольнении Жамалбека Ашимова пока нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193488/
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