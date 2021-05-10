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Общество

Два новых сквера появилось в Бишкеке

Два новых сквера появилось в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, завершено благоустройство второй части пешеходной зоны на улице Жукеева-Пудовкина от улицы Саманчина в южном направлении.

«Новая пешеходная зона протяженностью 850 метров разделена на две части. Здесь проложена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены необычные скамейки в виде альчиков, «аватара» и урны, изготовленные из прочного металла и покрытые специальной краской», — отметили в мэрии.

Для освещения сквера под землей проложили 1 тысячу 261 метр линий электропередачи, установлено 26 светодиодных светильников. «У каждой скамейки есть подсветка, а если вдруг горожанам нужно срочно зарядить телефон, то возле лавочек предусмотрены и USB-порты», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, в зоне отдыха установили детскую площадку: качели, карусель, горку и песочницу. Все конструкции и элементы площадки выполнены из современных материалов и соответствуют всем требованиям безопасности.

Второй сквер ждет горожан на улице Куттубаева, в микрорайоне № 11.

Бригада МП «Бишкекасфальтсервис» проложила пешеходную зону. Здесь установлены скамейки, изготовленные из мраморной пыли, и, конечно же, урны. Специалисты Бишкексвета провели освещение, установили 17 светильников в стиле хайтек. Для безопасности горожан зоны отдыха подключены к системе видеонаблюдения.

Все работы выполнены за счет городского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193418/
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