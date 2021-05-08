У здания Первомайского районного суда в Бишкеке митингуют сторонники лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова. Они требуют его освобождения.

По словам адвоката Кантемира Турдалиева, ранее задержанного подозревали в захвате сооружений и зданий. Теперь его обвиняют в организации массовых беспорядков.

«Женишу предъявили новую статью, 264-ю — «Массовые беспорядки» УК КР. По статье 245 «Захват зданий и сооружений» у них доказательств не было. Они думали, что он может выйти на свободу. Поэтому изменили статью», — сказал защитник.

Сегодня суд должен избрать меру пресечения Женишу Молдокматову. Следствие ходатайствует об аресте.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Из колоний выпустили ряд арестованных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.