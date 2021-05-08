12:56
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Общество

Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в «Рухий-Мурасе»

Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в жилом массиве «Рухий-Мурас». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, заявок в ходе первого не поступило, конкурс считается не состоявшимся.

Новая школа рассчитана на 700 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме. Сметная стоимость возведения новой общеобразовательной организации составляет 156 миллионов 126 тысяч 673 сома. Источник финансирования — городской бюджет.

Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.

Ранее в муниципалитете сообщили, что школы построят в жилмассивах «Ак-Босого» (на 660 мест), «Алтын-Ордо» (на 480 мест) и «Ак-Ордо» (на 750 мест).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193324/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу
Третья волна COVID-19. 14 школ Бишкека переведены на обучение онлайн
В Джалал-Абаде завершается строительство дополнительного корпуса школы Чангылова
В микрорайоне «Джал» в Бишкеке возобновили строительство нового корпуса школы
Где в КР начнут строить первые совместно с Россией школы, решили чиновники
В жилмассиве «Рухий-Мурас» Бишкека построят школу на 700 мест
В Бишкеке для школы № 68 построят спортивный комплекс
В Бишкеке внебольничной пневмонией и COVID-19 болеют 13 учителей и 22 ученика
Медики в школах не успевают осматривать всех учеников и отслеживать заболевших
Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
12:53
В Баткенской области началось строительство домов для семей погибших в конфликте В Баткенской области началось строительство домов для с...
12:39
Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана
12:34
Президенты РФ и РУз обсудили конфликт на кыргызско-таджикской границе
12:30
Исмаил Исаков призывает президента отменить итоги местных выборов в Бишкеке
12:19
Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в «Рухий-Мурасе»