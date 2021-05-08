Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в «Рухий-Мурасе»

Мэрия Бишкека повторно объявила конкурс на строительство школы в жилом массиве «Рухий-Мурас». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, заявок в ходе первого не поступило, конкурс считается не состоявшимся.

Новая школа рассчитана на 700 мест. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме. Сметная стоимость возведения новой общеобразовательной организации составляет 156 миллионов 126 тысяч 673 сома. Источник финансирования — городской бюджет.

Тендер будет проходить по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.

Ранее в муниципалитете сообщили, что школы построят в жилмассивах «Ак-Босого» (на 660 мест), «Алтын-Ордо» (на 480 мест) и «Ак-Ордо» (на 750 мест).