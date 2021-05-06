В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу. Об этом сообщается на портале государственных услуг.

По его данным, тендер объявило общественно-государственное управление капитального строительства столичиной мэрии. На возведение школы планируется потратить 284 миллиона 445 тысяч 867 сомов. При этом в бюджете города на 2021 год на эти цели предусмотрено 5 миллионов.

Отмечается, что здание будет состоять из трех блоков.

Ранее в муниципалитете сообщили, что школы построят в жилмассивах «Рухий-Мурас» (на 700 мест), «Алтын-Ордо» (на 480 мест) и «Ак-Ордо» (на 750 мест).