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Общество

Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты

В годы войны Киргизская ССР направила на фронт каждого четвертого жителя страны. Всего были призваны более 363 тысяч кыргызстанцев. Погибли около 100 тысяч человек.

Орденами и медалями награждены более 150 тысяч кыргызстанцев. Звания Героя Советского Союза удостоены 73 человека, кавалерами Орденов Славы трех степеней стали 29 кыргызстанцев.

В Советскую Киргизию перебазировали более 30 крупных предприятий и эвакуировали более 300 тысяч человек, в том числе 16 тысяч жителей блокадного Ленинграда и около 3,5 тысячи детей.

Трудящиеся республики внесли в фонд обороны на постройку танков и боевых самолетов 189 миллионов рублей наличными, 964 миллиона рублей облигациями и 59 килограммов серебра. А колхозы и совхозы республики сдали в фонд 4,5 миллиона пудов (около 74 тысяч тонн) зерна и 500 тысяч пудов (более 8 тысяч тонн) мяса.

На 1 апреля в Кыргызстане проживали 146 ветеранов ВОВ, из них 33 — инвалиды, 85 — участники, 13 несовершеннолетних узников концлагерей и 15 блокадников Ленинграда, а также 1 тысяча 304 труженика тыла, два трудармейца, пять семей погибших воинов в ВОВ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193314/
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