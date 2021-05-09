Работа за границей. 11 советов, как не стать жертвой мошенников

Из-за пандемии вернувшиеся на родину кыргызстанцы и те, кто оказался в трудной ситуации в результате сокращения рабочих мест, пытаются снова уехать на заработки за пределы страны. Но мир еще не справился с COVID-19, и экономика еще не восстановилась. Многие государства пока не готовы принять рабочую силу извне. Несмотря на это, в социальных сетях и в интернете участилась реклама компаний по трудоустойству, обещающих рабочие места в странах, где все еще границы закрыты для иностранцев.

В информационно-консультационном центре при департаменте внешной миграции МИД ответили на вопросы 24.kg о том, как не попасть на уловки мошенников и проверить легальность фирм.

1 Какие страны сейчас принимают на работу граждан Кыргызстана? У нас есть соглашение по трудоустройству со странами ЕАЭС, а также с Турцией, ОАЭ, Южной Кореей и Японией. Ранее частные агентства по трудоустройству, зарегистрованные в КР, направляли кыргызстанцев в 15 государств мира. Но сейчас из-за пандемии на работу принимают только Россия и Турция. Но с Турцией тоже есть сложности.

2 Сколько агентств официально зарегистрировано и где можно проверить их? Количество компаний по трудоустройству граждан за границей за пять лет выросло в пять раз. Сейчас их не больше 90, так как многие приостановили свою работу. Легально ли работает фирма, можно проверить на сайте информационно-консультационного центра Госслужбы миграции ssm.gov.kg либо позвонить по телефону 0312641764.

3 Что требуется от фирмы по занятости при получении лицензии? С них требуются заполненное по установленной форме заявление, копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации, справка об отсутствии задолженности по налогам из ГНС и по страховым взносам из Социального фонда, копии удостоверения личности руководителя отправителя. Также необходимо представить договор об аренде помещения. Компания должна представить документы, подтверждающие, что принимающая сторона будет заниматься трудоустройством иностранных граждан.

4 Могут ли иностранные граждане заниматься трудоустройством кыргызстанцев за границей? Иностранные граждане могут быть соучредителями компаний по занятости, но их доля не должна превышать 15 процентов. Иностранец должен законно пребывать в Кыргызстане.

5 Имеет ли значение уставной капитал агентств по занятости? Да, каждая компания перед получением лицензии от Госслужбы миграции должна внести 100 тысяч сомов на счет казначейства через «РСК Банк». Эти деньги могут быть использованы для возвращения их клиентам в случае невыполнения обязательств.

6 Есть ли ограничения по стоимости услуг частных агентств? По закону они не имеют права взимать за посреднические услуги свыше 50 процентов от заработной платы клиента.

7 Какую работу должна провести компания до отправки клиента за границу? Каждого клиента до отправки на работу за границу компания обязана зарегистрировать в Госслужбе миграции. Для этого требуются виза, копии паспорта и трудового соглашения. Соискателю должно быть предоставлено по одному экземпляру трудового договора, договора об оказании услуги и квитанции об оплате. Фирма должна проинформировать клиента о характере работы, условиях проживания и труда, охране труда, заработной плате, графике работы и медицинской страховке. Кроме этого, компания должна проводить предвыездное обучение соискателям о традициях, культуре и законодательстве страны трудоустройства.

8 В каких случаях компании по трудоустройству могут потерять лицензию? Разрешение на право деятельности, связанной с трудоустройством граждан за рубежом, аннулируется согласно Закону «О внешней трудовой миграции» и положению «О порядке осуществления деятельности по трудоустройству граждан КР за рубежом». Основанием могут послужить невыполнение своих обязательств, жалобы клиентов. Черный список таких фирм публикуется на сайте Госслужбы миграции.

9 Куда можно пожаловаться на деятельность фирмы? В случае неправомерных действий со стороны частных агентств занятости граждане могут обращаться в информационно-консультационный центр ГСМ.

10 Куда обращаться, если возникли проблемы с зарубежными работодателями, а фирма не реагирует? При возникновении проблем с зарубежными работодателями граждане вправе обратиться к отправителю (частное агентство занятости) либо в Государственную службу миграции или в ближайшее дипломатическое представительство Кыргызстана.