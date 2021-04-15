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Общество

В жилмассиве «Рухий-Мурас» Бишкека построят школу на 700 мест

В жилмассиве «Рухий-Мурас» построят школу на 700 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) объявило тендер на возведение школы.

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Сметная стоимость строительства — 156 миллионов 126 тысяч 673 сома. Источник финансирования — городской бюджет.

Отметим, что ранее мэрия объявила тендеры на строительство новых школ в жилых массивах «Алтын-Ордо» (на 480 мест) и «Ак-Ордо» (на 750 мест), а также спортивного комплекса для школы № 68.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190221/
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