Конфликт на границе. Из Кыргызстана сделали врага, чтобы объединить таджиков

В последние дни апреля 2021 года на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли мирные жители обеих стран. Сторонам еще предстоит подсчитать ущерб и, главное, решить, как жить дальше. 24.kg поинтересовалось у бывшего вице-премьер-министра по безопасности, правопорядку и вопросам границ Токона Мамытова, почему инцидент перерос в перестрелку и можно ли предотвратить подобное в будущем.

— Ежегодно на границе происходят различные инциденты и конфликты, хотя такого затяжного, с большим количеством жертв среди мирного населения, еще не было. Почему на границе неспокойно?

— Зарождению конфликтов на границе способствует совокупность внутренних и внешних факторов.

Читайте по теме Потерять все. Истории жителей сожженных баткенских сел

Внешний фактор — если мы говорим о последнем — это, в первую очередь, ситуация, которая складывается в Таджикистане: общественно-политическая, социальная, экономическая, международная. Второе — ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области и, непосредственно, в зоне конфликта — в частности в анклаве Ворух. И еще один внешний фактор, на который мы должны обращать внимание, — наличие противоборствующих сторон, политических сил, партий, движений в Таджикистане, их цели и задачи.

К внутренним факторам относится общественно-политическая, экономическая, международная ситуация в Кыргызстане. Также нужно обращать внимание на социально-экономическое развитие Кыргызстана, состояние боеготовности Вооруженных сил, в том числе Госпогранслужбы. Их способность достойно ответить на агрессию, вторжение, разного рода пограничные инциденты и конфликты. В целом внешний и внутренний фактор характеризуют, какой принцип работает в той или иной стране: права силы и бессилия или наоборот? Другими словами, работает закон или нет. В зависимости от этого количество конфликтов на границе будет увеличиваться или уменьшаться.

— И все-таки, что послужило катализатором?

— Складывающаяся ситуация в самом Таджикистане, в первую очередь, где начал формироваться семейно-клановый режим. И второе — ситуация в Горном Бадахшане и Ворухе. Недавно там был президент. И люди, конечно, ставили очень серьезные вопросы — политического, экономического, социального характера. Это и отразилось потом на границе.

— А не заявления Улукбека Марипова и Камчыбека Ташиева по вопросам делимитации и демаркации?

— Нет. Это слишком мелко. Это значит, что мы недооцениваем действия соседнего государства. Говорят, что один кыргызский политик сказал и из-за этого сыр-бор. Ничего подобного. Не эти заявления являются причиной, они более глубокие.

Не стоит в происшедшем искать и российский, турецкий, китайский, американский, британский или какой-либо еще след. Это давно задуманная акция со стороны отдельных руководителей Таджикистана для того, чтобы объединить таджикский народ. Токон Мамытов

Ситуация в самой республике, Горном Бадахшане и Ворухе — три фактора, которые выходят или в будущем выйдут из-под контроля Душанбе. И чтобы не допустить этого, надо объединить народ. А для этого надо найти внешнего врага. И он был назван — Кыргызстан, как самое слабое звено среди центральноазиатских государств. Тем более что у нас самих сейчас проблем куча: политическая нестабильность, падение уровня жизни, недавние октябрьские события. Это все являлось условием для соседней страны, чтобы организовать эту агрессию.

— Почему на протяжении более 30 лет Кыргызстан так и не делимитировал участки границы с Таджикистаном и Узбекистаном?

— Переговорный процесс с Узбекистаном и Таджикистаном мы начали в 2000-2002 году. И делимитация затянулась не потому, что Кыргызстан или сопредельные государства не хотят урегулировать пограничный вопрос. Все хотят, и есть политическая воля для этого. Но иногда международные принципы задерживают ускорение решения вопроса.

Так, международный принцип оформления границы гласит, что границы определяются только на двусторонней основе и только путем мирных переговоров. Токон Мамытов

И каждое государство стоит на своих позициях и не отступает, идет и внутреннее и внешнее давление. Поэтому процесс затягивается. Но думаю, что последние события на границе подтолкнут и Кыргызстан, и Таджикистан действовать нестандартно и нешаблонно. Потому что все предыдущие меры, принимаемые странами для завершения оформления границы, оказались несостоятельными, необходимо искать другие пути.

— На ваш взгляд, какие есть пути выхода из сложившейся ситуации, как можно и нужно решать проблемы с границей?

— Одним из них является обмен определенными участками земли. Конечно, здесь надо понимать, что подобные предложения вызывают недовольства внутри страны, но мировая практика доказала, что это один из эффективных методов.

Самое главное — решить пограничный вопрос можно только переговорным, мирным путем.

Нельзя вопросы границы, межэтнических, межрелигиозных, межконфессиональных отношений решать, как гончар. А надо, как ювелир, филигранно. Токон Мамытов

— Возможно, стоит привлечь третью сторону для этого?

— Конечно, к решению подобных вопросов можно привлекать третью сторону, международных участников. Но тут есть определенные трудности и условия. Для того чтобы обратиться к третьей стороне или международным организациям, наши страны должны признать, что оказались бессильными на двусторонней основе решить и урегулировать пограничные вопросы.

Читайте по теме Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана как военное вторжение

Я думаю, что пока надо вести переговоры, наши страны еще не исчерпали все ресурсы для решения вопроса. Мы должны доказать, что мы созрели, что имеется политическая культура и мы договороспособны. Это задача, которая стоит перед двумя государствами.

— Стороны обвинили друг друга в агрессии. Это не приведет к очередному обострению?

— Подчеркну, что Кыргызстан не обвиняет весь таджикский народ, а только должностных лиц, которые принимали решение о нарушении границы, начале боевых действий, о военном вторжении.

Международные организации, другие страны высказали свою позицию, что разрешать ситуацию надо мирным переговорным путем. Сегодня, думаю, опасности повторения вооруженной агрессии нет. Но не исключаю, что периодически соседнее государство будет создавать провокации на границе, чтобы осложнить ситуацию, чтобы спровоцировать нас на какие-то действия. Я уже говорил, что отдельные руководители в Таджикистане в этом видят способ объединить народ. Мы должны вести себя мудро и грамотно и не дать себя втянуть в провокации. Но думаю, мировое сообщество уже не позволит Таджикистану действовать без оглядки и совершать агрессивные действия в отношении Кыргызстана.