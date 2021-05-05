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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат

Сегодня Комитет чрезвычайных ситуаций Таджикистана опубликовал информацию о предварительном подсчете ущерба от военного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

К пресс-релизу чиновников, в котором говорится, что во время конфликта в селе Овчикалъача Бобожон Гафуровского района и сообществах Сурх, Воруз, Чорку города Исфары Согдийской области в общей сложности сгорели 14 жилых домов, прикреплена фотография. На ней разрушенный дом.

— скрин с сайта Комитета чрезвычайных ситуаций Республики Таджикистан
Фото — скрин с сайта Комитета чрезвычайных ситуаций Республики Таджикистан

Чиновники Таджикистана вводят в заблуждение граждан своей страны и международное сообщество.

Это фото сделано оператором кыргызстанского портала Kloop Хамидулло Узаковым 2 мая в селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Дом принадлежал кыргызстанцу Назимбаю. Жилище сожгли в ночь на 30 апреля.

Kloop
Фото Kloop. Село Максат Баткенского района Кыргызстана, 2 мая 2021 года

Медиасообщество и гражданские активисты двух стран ранее призвали стороны предоставлять только достоверную информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192991/
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