Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат

Сегодня Комитет чрезвычайных ситуаций Таджикистана опубликовал информацию о предварительном подсчете ущерба от военного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

К пресс-релизу чиновников, в котором говорится, что во время конфликта в селе Овчикалъача Бобожон Гафуровского района и сообществах Сурх, Воруз, Чорку города Исфары Согдийской области в общей сложности сгорели 14 жилых домов, прикреплена фотография. На ней разрушенный дом.

Фото — скрин с сайта Комитета чрезвычайных ситуаций Республики Таджикистан

Чиновники Таджикистана вводят в заблуждение граждан своей страны и международное сообщество.

Это фото сделано оператором кыргызстанского портала Kloop Хамидулло Узаковым 2 мая в селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Дом принадлежал кыргызстанцу Назимбаю. Жилище сожгли в ночь на 30 апреля.

Фото Kloop. Село Максат Баткенского района Кыргызстана, 2 мая 2021 года

Медиасообщество и гражданские активисты двух стран ранее призвали стороны предоставлять только достоверную информацию.