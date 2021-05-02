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Общество

В Ошской области учительница избила школьников ремнем. Ее уволили

В Араванском районе Ошской области учительница избила школьников ремнем. Ее уволили. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, 30 апреля поступило сообщение о том, что накануне около 16.00 классный руководитель 8-го класса общеобразовательной школы имени Алишера Навои 44-летняя Г.А. избила своих учеников ремнем.

Инцидент записан на видео и размещен в социальных сетях.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство.

Учительница Г.А. рассказала, что с 20 февраля поведение школьников изменилось. Они не слушались преподавателей, а родители на собраниях не обращали внимания на замечания по поводу поведения их детей. На уроке она избила ремнем нескольких учеников, которые нарушили дисциплину.

Обсудив действия учительницы на собрании учителей с участием представителя районного отдела образования, ее уволили.

Ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192590/
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