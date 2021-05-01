ВОЗ разрешила применение пятой вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что вакцина была рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая дает рекомендации по использованию вакцин среди населения. SAGE рекомендовала вакцину для всех возрастных групп — от 18 лет и старше. По данным SAGE, ее эффективность составила 94,1 процента.



Ранее ВОЗ одобрила вакцины от Pfizer, Janssen и еще два от AstraZeneca.