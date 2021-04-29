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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В Бишкеке открыты точки сбора помощи баткенцам: адреса

В Кыргызстане объявлен сбор помощи для жителей Баткенской области, эвакуированных из зоны конфликта. Об этом сообщают волонтеры из неформальных объединений «Дизель — лучи добра», «Самолет» и «Поколение бест».

По их данным, в первую очередь сейчас нужны защитные маски, памперсы, влажные салфетки, мыломоющие средства, зубные щетки, паста и многое другое, что необходимо для повседневной жизни. Эвакуированным баткенцам также необходимы продукты питания.

Помощь можно привозить в точки сбора «Дизель».

«Все, что вы передадите, мы будем отправлять на места и распространять через местные офисы Красного Полумесяца Кыргызстана и молодежные дома «Наш голос» с Айнурой Ормоновой и Канатом Джолочиевым», — говорится в сообщении.

Помощь можно приносить по адресам в Бишкеке:

  • улица Тоголока Молдо, Дворец спорта (кофейня Сoffee) — 0555587644, Зуля (Paramaribo).

Кофейня работает ежедневно с 9.00 до 00.00, все работники кофеен в курсе — помощь можно приносить в любое время — пароль «Дизель»;

  • редакция газеты «Вечерний Бишкек», улица Усенбаева, 2 (в среду с 9.00 до 17.00), 0555923565, Надежда (sanje);
  • Свято-Воскресенский кафедральный собор (соцотдел), проспект Жибек Жолу, 497 (пересекает улицу Тоголока Молдо), понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, 0555923565, Надежда (sanje);
  • Рынок «Дордой», «Европа», 1-й проход, контейнер 151, +996502002217, nataska.visitor;
  • магазин «Дордой-Плаза», 1-й этаж, бутик B-17, +996502002217, Аделина;
  • магазин «1000 мелочей» — магазин «Аромагия» (вход с проспекта Чуй — улицы Гоголя), Валентина и Ольга Хе;
  • точка сбора «Поколение бест»: ТЦ «Весна», 4-й этаж, В26. Можно пополнить баланс на номер 0500718817.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. 

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192177/
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