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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В ГКНБ подтвердили, что Камчыбека Ташиева нет в стране

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности подтвердили, что председатель Камчыбек Ташиев находится за пределами страны.

«Камчыбек Ташиев 28 апреля 2021 года вылетел на лечение за рубеж», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее в пресс-центре ведомства не смогли ответить на вопрос, где сейчас находится председатель ГКНБ. Из собственных источников 24.kg стало известно, что Камчыбек Ташиев улетел в Германию на осмотр после перенесенной операции на сердце.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192078/
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