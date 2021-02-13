Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован. Он удачно перенес хирургическую процедуру на сердце и идет на поправку. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что глава спецслужб чувствует себя хорошо.

Фото из https://t.me/sadyrjaparov. Камчыбек Ташиев чувствует себя хорошо

Напомним, в ноябре 2020 года у Камчыбека Ташиева были выявлены проблемы сердца. Он попал в больницу. В пресс-центре ведомства уточняли, что состояние главы Госкомитета национальной безопасности стабильное.

Накануне вылета на лечение сам Камчыбек Ташиев сообщил, что отправляется за границу. «Молитесь за меня, мне нужна ваша помощь. Дай бог, все будет хорошо. Ради народа готов жертвовать своей жизнью», — писал глава спецслужб.

По данным его близких, у Камчыбека Ташиева обнаружен тромб. Ему предстояла тромбэктомия — операция по удалению тромба. Ее провели в одной из немецких клиник хирурги Германии.