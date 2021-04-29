Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос

На южных границах Кыргызстана опять неспокойно. Каждый раз, когда происходит конфликт, кыргызстанцы начинают обсуждать вопрос перевода силовиков на юг.

Впервые о переводе в южную столицу некоторых министерств и ведомств заговорили в 2000 году. Тогда, после баткенских событий, государство серьезно задумалось об укреплении своих южных рубежей. На карте Кыргызстана появилась Баткенская область, а указом президента Аскара Акаева от 4 октября 2000-го был определен статус Оша. В документе особо оговаривался переезд в течение трех лет на юг нескольких ключевых структур, в том числе силовых.

Место дислокации должны были поменять Главное управление пограничной охраны Министерства обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций и Государственная комиссия по делам религий. Однако переезд затянулся.

В 2008 году уже депутаты Жогорку Кенеша инициировали документ о переводе ряда государственных ведомств на юг страны, в Ош. Вызвано это было, по словам автора проекта Мурата Джураева, прежде всего слабостью региона и нерешенными проблемами приграничных районов республики.

«В первую очередь на юге необходимо присутствие Погранслужбы, Агентства по контролю наркотиков и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД», — говорил он.

В 2009-м Пограничная служба полностью передислоцирована на юг. Однако спустя три года центральный аппарат и Главный штаб Пограничной службы вернули в Бишкек, поскольку «отрыв органов управления ГПС от высшего военно-политического руководства не позволял качественно выполнять поставленные задачи по охране и защите государственной границы».

24.kg решило поинтересоваться у читателей, необходимо ли передислоцировать пограничников ближе к эпицентру напряженности?