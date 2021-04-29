16:23
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Общество

Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос

На южных границах Кыргызстана опять неспокойно. Каждый раз, когда происходит конфликт, кыргызстанцы начинают обсуждать вопрос перевода силовиков на юг.

Впервые о переводе в южную столицу некоторых министерств и ведомств заговорили в 2000 году. Тогда, после баткенских событий, государство серьезно задумалось об укреплении своих южных рубежей. На карте Кыргызстана появилась Баткенская область, а указом президента Аскара Акаева от 4 октября 2000-го был определен статус Оша. В документе особо оговаривался переезд в течение трех лет на юг нескольких ключевых структур, в том числе силовых.

Место дислокации должны были поменять Главное управление пограничной охраны Министерства обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций и Государственная комиссия по делам религий. Однако переезд затянулся.

В 2008 году уже депутаты Жогорку Кенеша инициировали документ о переводе ряда государственных ведомств на юг страны, в Ош. Вызвано это было, по словам автора проекта Мурата Джураева, прежде всего слабостью региона и нерешенными проблемами приграничных районов республики.

«В первую очередь на юге необходимо присутствие Погранслужбы, Агентства по контролю наркотиков и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД», — говорил он.

В 2009-м Пограничная служба полностью передислоцирована на юг. Однако спустя три года центральный аппарат и Главный штаб Пограничной службы вернули в Бишкек, поскольку «отрыв органов управления ГПС от высшего военно-политического руководства не позволял качественно выполнять поставленные задачи по охране и защите государственной границы».

24.kg решило поинтересоваться у читателей,  необходимо ли передислоцировать пограничников ближе к эпицентру напряженности?

Нужно ли перевести Государственную пограничную службу Кыргызстана на юг?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192074/
просмотров: 1519
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан
Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына
Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Инцидент на границе. Взрывы и выстрелы слышны близ водозабора в селе Кок-Таш
Инцидент на границе. В Баткенском районе снова слышны выстрелы
Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на границе. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших
Инцидент на границе. Житель села Кок-Таш получил огнестрельное ранение
Инцидент на границе в Баткене. Таджикская сторона применила оружие снова
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
29 апреля, четверг
16:13
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтоб...
16:09
Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан
16:00
Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
15:59
Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
15:59
Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына