Инцидент на границе в Баткене. Во время конфликта пострадали трое граждан КР

В результате столкновений на кыргызско-таджикской границе за медицинской помощью обратились трое жителей Баткенского района. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткена.

По их данным, пострадавшим в ходе конфликта назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное разбирательство по статье «Массовые беспорядки».

Отмечается, что люди разошлись, общественный порядок контролируют сотрудники внутренних дел.

По информации УВД Баткена, 28 апреля в 11.00 представители местной власти села Чоркух Исфары установили три камеры видеонаблюдения на электрический столб, находящийся на территории села Кок-Таш Баткенского района.

«Во время переговоров представителей местных властей со стороны Таджикистана было сделано два выстрела в неизвестную сторону. Кроме этого, во время стычки местных жителей со стороны Таджикистана был слышен выстрел в воздух», — говорится в сообщении.