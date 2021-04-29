Инцидент на границе в Баткене. Во время конфликта пострадали трое граждан КР

В результате столкновений на кыргызско-таджикской границе за медицинской помощью обратились трое жителей Баткенского района. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткена.
По их данным, пострадавшим в ходе конфликта назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное разбирательство по статье «Массовые беспорядки».
Отмечается, что люди разошлись, общественный порядок контролируют сотрудники внутренних дел.
По информации УВД Баткена, 28 апреля в 11.00 представители местной власти села Чоркух Исфары установили три камеры видеонаблюдения на электрический столб, находящийся на территории села Кок-Таш Баткенского района.
«Во время переговоров представителей местных властей со стороны Таджикистана было сделано два выстрела в неизвестную сторону. Кроме этого, во время стычки местных жителей со стороны Таджикистана был слышен выстрел в воздух», — говорится в сообщении.