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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Школы Джалал-Абада уходят на удаленку с 1 мая

В Джалал-Абаде из-за ситуации с коронавирусом с 1 мая школы переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, сегодня в Джалал-Абаде прошло заседание оперативного штаба, где озвучили, что только выпускные 9-е и 11-е классы продолжат учиться в традиционном режиме. Такие ограничения вводят из-за того, что среди многих школьников выявлены случаи заражения COVID-19. Однако частные школы продолжат работать, но их будут усиленно проверять.

Помимо этого, на территории города усилят проверки общественных мест.

Отметим, что в Бишкеке 14 школ полностью перешли на удаленный режим обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191737/
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