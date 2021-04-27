В Бишкеке COVID-19 выявлен у 69 учеников и 24 учителей

В Бишкеке 14 школ полностью перешли на удаленный режим обучения. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования Эльмира Иманалиева.

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«На сегодня заболели COVID-19 69 учеников, один болеет пневмонией, среди сотрудников школ COVID-19 болеют 24 учителя и пневмонией — семь», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что также на карантин ушли два детских сада и одна подготовительная группа — заболели пять сотрудников дошкольных организаций.

Глава управления добавила, что при благополучном развитии ситуации одна школа может вернуться к офлайн-обучению с 29 апреля и восемь школ — с 4 мая.