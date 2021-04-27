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Общество

Памятнику красноармейцам в столичном Дубовом парке нужна реставрация. Денег нет

Памятник красноармейцам, погибшим в борьбе с контрреволюцией во время Беловодского мятежа, расположенный в Дубовом парке Бишкека, нуждается в реконструкции. Об этом 24.kg сообщил заместитель главы Первомайского района столицы Мавлян Аскарбеков.

По его словам, отпавшую плитку починили муниципальные службы, но мемориалу требуются более масштабные ремонтные работы.

«Сотрудники МП «Тазалык» починили плитку. Мы провели инспекцию, оценили состояние памятника. Полноценная реставрация должна проводиться Министерством культуры совместно с Бишкекглавархитектурой. У районной администрации на это средства не предусмотрены, мы не занимаемся подобными работами, и подобных специалистов у нас в штате нет», — отметил Мавлян Аскарбеков.

Фотографию плачевного состояния памятника, напомним, редакции прислали читатели. О том, что мемориал нуждается в реконструкции, редакция рассказывала еще в начале февраля в материале «Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры».

Памятник красноармейцам — не просто монумент, это братская могила. Первоначально над ней был насыпан невысокий курган, на котором возвышался обелиск с красным флагом. Позже возвели основательный монумент с надписью на мраморной плите «Вечная слава павшим в борьбе за власть Советов». На памятнике появились пушки, взятые с могилы первого старосты Пишпека Ильи Терентьева.

В 1933 году рядом с братской могилой похоронили командира Пишпекского полка Якова Логвиненко.

В 1970-м на месте могил красноармейцев установили Вечный огонь в память о павших воинах во время Великой Отечественной войны.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191636/
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