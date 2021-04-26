Мэрия Бишкека вынесла на общественные обсуждения повышение тарифа на проезд

Столичная мэрия объявляет начало обсуждений правового регулирования и сбор предложений на проект постановления о внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Действующие тарифы на проезд в общественном транспорте установлены с 1 мая 2012 года в соответствии с постановлением БГК.

В ходе анализа регулятивного воздействия рассмотрены следующие варианты государственного регулирования:

Вариант № 1: оставить все как есть.

Вариант № 2: принять проект постановления БГК «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта» с установлением тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов.

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Вариант № 3: принять проект постановления БГК «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта» с установлением тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте: автобусы — 15 сомов, троллейбусы — 11 сомов, в маршрутках — 19 сомов.

Наиболее приемлемым и оперативно реализуемым в мэрии считают вариант № 2.

Полный текст документа можно скачать по ссылке.

Предложения и комментарии отправляйте на почту: transport305@mail.ru.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.