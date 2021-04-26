19:38
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество

Мэрия Бишкека вынесла на общественные обсуждения повышение тарифа на проезд

Столичная мэрия объявляет начало обсуждений правового регулирования и сбор предложений на проект постановления о внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Действующие тарифы на проезд в общественном транспорте установлены с 1 мая 2012 года в соответствии с постановлением БГК.

В ходе анализа регулятивного воздействия рассмотрены следующие варианты государственного регулирования:

Вариант № 1: оставить все как есть.

Вариант № 2: принять проект постановления БГК «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта» с установлением тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов.

Читайте по теме
Забастовка маршруточников. ГКНБ выявит и накажет организаторов саботажа

Вариант № 3: принять проект постановления БГК «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта» с установлением тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте: автобусы — 15 сомов, троллейбусы — 11 сомов, в маршрутках — 19 сомов.

Наиболее приемлемым и оперативно реализуемым в мэрии считают вариант № 2.

Полный текст документа можно скачать по ссылке.

Предложения и комментарии отправляйте на почту: transport305@mail.ru. 

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191609/
просмотров: 798
Версия для печати
Материалы по теме
Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
В БГК рассмотрят изменение тарифов для подключения элиток к сетям города
Оплату за проезд в троллейбусах поднимут до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов
Водителей маршруток призывают бастовать. Милиция напоминает об ответственности
Махинации с ценами на электроэнергию обсуждают на заседании комитета ЖК
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2022 года
В мэрии проанализируют тарифы на проезд: пока поднимать не планируют
Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в энергоотрасли
О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
В мэрии объяснили, почему необходимо повышать тариф на холодную воду
Популярные новости
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
19:30
В Бишкеке задержали водителя Subaru с подложными номерами В Бишкеке задержали водителя Subaru с подложными номера...
19:15
Какую вакцину предпочитают кыргызстанцы? Итоги опроса
19:02
Генпрокурор пояснил, что имел в виду, говоря о наказании за секс с малолетними
19:00
Цифра дня. 5,2 тысячи кыргызстанцев используют программу «Путешествую без COVID»
18:59
Бесхозные лошади снова пасутся на Южной магистрали и мешают велосипедистам