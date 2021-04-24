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Общество

«Эйр Кыргызстан» не выдержала конкуренции с компаниями России и Турции

ОАО «Эйр Кыргызстан» не смогло выдержать конкурентную борьбу из-за вхождения на рынок турецкой авиакомпании «Пегасус», российских «Уральских Авиалиний», S7, «Ямал» и частных авиакомпаний Кыргызстана. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита компании за 2018-2019 годы.

По итогам финансово-производственной деятельности произошло уменьшение доходных статей относительно 2017 года. Тарифные сетки по всем выполняемым маршрутам за 2018-2019 годы не утверждались, так как не были запланированы полеты. Суммарная задолженность по заработной плате на 31 декабря 2019-го составляла 13 миллионов 485,9 тысячи сомов.

Анализ дебиторской задолженности показал, что работы по взысканию дебиторской задолженности, контроль и надзор за их возникновениями находятся на низком уровне.

В результате за 2018 год сформировался убыток в 51 миллион 176,2 тысячи сомов, за 2019-й — 41 миллион 313,9 тысячи сомов. Причиной отрицательного финансового результата стало увеличение расходов. Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года была 165 миллионов 609,8 тысячи сомов.

«По итогам аудита рекомендовано разработать план мероприятий по привлечению инвестиций и внести предложения в правительство о поддержании отечественных государственных авиакомпаний и выделении дополнительных паритетных маршрутов», — заключили в Счетной палате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191378/
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