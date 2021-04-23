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Общество

Смерть ученицы. Комиссия дала оценку действиям сотрудников школы

Действия руководства школы при оказании первой помощи потерявшей сознание ученице были достаточными. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главы Свердловского района по социальным вопросам Асель Садыкова.

Отметим, 11 марта потерявшая сознание во время урока ученица школы № 87 Бишкека умерла в больнице. Мать требует уволить директора, учителя и медсестру школы за неоказание первой помощи подростку.

По жалобе матери мэрией создана межведомственная комиссия, которая состоит из специалистов управления образования, здравоохранения и юристов.

«Комиссия пришла к выводу, что действия преподавателя, медсестры школы были достаточными для оказания первой помощи. Школа сделала все, что могла и должна была сделать», — рассказала председатель комиссии Асель Садыкова.

Результатом работы межведомственной комиссии стала рекомендация рассмотреть дисциплинарную ответственность директора за халатность.

«Мать жаловалась, что удалили записи с камеры видеонаблюдения. Целенаправленно ее никто не стирал. В школе установлена старая модель камер, которые имеют ограниченную память. Через время записи сами автоматически удалились. Но директор, зная, какая критическая ситуация произошла в школе 11 марта, должна была сохранить записи», — отметила Асель Садыкова.

Кроме этого, рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности завуча по воспитательной части, соцработника и классного руководителя за неточное оформление соцпаспорта ученика.

«В день инцидента администрация школы сразу не смогла дозвониться до родителей ученицы. Номер, указанный в соцпаспорте, был старый. Сотрудники школы не обновляли базу данных», — подчеркнула Асель Садыкова.

Она также добавила, что комиссия также рекомендовала организовать мастер-классы по оказанию первой помощи в учебных учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191281/
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