Мэрия Кара-Балты подала иск в суд на депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева

Мэрия Кара-Балты подала иск в Жайылский районный суд на действующего депутата Кара-Балтинского городского кенеша от фракции СДПК Нурмухамата Тохтыева. Он задолжал городу 196 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«9 июля 2018 года между отделом муниципальной собственности на имущество при мэрии Кара-Балты и Нурмухаматом Тохтыевым был заключен договор аренды на муниципальный объект. Тохтыеву было предоставлено мини-футбольное поле общей площадью 809 квадратных метров, расположенное на территории средней школы № 3. Арендная плата за этот объект по договору составляла 13 тысяч 200 сомов в месяц, плюс к этому сумма налога на имущество — 1 тысяча 152 сома в год», — проинформировали в мэрии Кара-Балты.

Депутат не платил ни за аренду, ни налоги и за три года, по информации городских властей, накопил внушительный долг, из которого 137 тысяч 500 сомов — неуплата за аренду, 14 тысяч 400 сомов — земельный налог и 44 тысячи 100 сомов — неустойки и штрафы. Попытки урегулировать конфликт без судебных разбирательств ни к чему не привели.

Отметим, что адвокат депутата — генеральный директор ОсОО «ТехПроект» Назми Бадалов, автомашину которого 20 апреля обстреляли в его дворе неизвестные.