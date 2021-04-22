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Общество

Бывший замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев возглавил Центр фтизиатрии

Бывший замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев возглавил Национальный центр фтизиатрии. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам Мадамина Каратаева, приказ о назначении подписал министр здравоохранения и социального развития.

«Сегодня я приступил к работе», — отметил он.

Напомним, в марте Мадамин Каратаев был освобожден от должности заместителя министра здравоохранения и социального развития. Позднее глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев объяснил свое решение тем, что пока он ездил, работал, его заместители отдыхали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191103/
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