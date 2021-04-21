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Общество

В мэрии Бишкека объяснили, почему на улице Тулебердиева не стали делать тротуары

В мэрии Бишкека объяснили, почему не стали делать тротуары и арыки при реконструкции улицы Тулебердиева. В пресс-службе муниципалитета 24.kg сообщили, что это не ошибка — их не было в самом проекте реконструкции.

«По информации МП «Бишкекасфальтсервис», строительство тротуара и ирригационной сети на улице Тулебердиева не было предусмотрено, при дополнительном финансировании данный вопрос будет рассмотрен», — уточнили в службе.

Городские власти пообещали согласовать с УПСМ установку на улице знака, ограничивающего скорость движения транспорта, а также провести субботник и очистить ее от оставшегося строительного мусора.

Напомним, ранее в редакцию обратились жители улицы Тулебердиева. Они недовольны ее ремонтом и тем, что строители не сделали ни тротуаров, ни системы полива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190978/
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