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Нет тротуаров и арыков. Бишкекчане недовольны ремонтом улицы Тулебердиева

Жители Бишкека, живущие на улице Тулебердиева, недовольны качеством ее реконструкции. Рабочие не сделали ни тротуаров, ни арыков и оставили после себя горы мусора. Об этом 24.kg сообщила читатель.

«Наша улица теперь одно сплошное шоссе, по которому лихачи всех сортов носятся так, что только успевай уворачиваться. Мамы с колясками, детишки жмутся к бордюрам. Пыль столбом. Вдоль бордюров — насыпи из брошенных, непригодившихся камней. Вы их кому и зачем оставили? Они ничего не украшают», — отметила она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Жители просят мэрию сделать арыки и тротуар хотя бы с одной стороны улицы, установить знак ограничения скорости и вывезти оставшийся от рабочих строительный мусор.

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