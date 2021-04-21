В Бишкеке коллектив больницы № 6 возмущен новым руководством

В Бишкеке коллектив городской больницы № 6 возмущен новым руководством. Об этом 24.kg сообщили сотрудники организации здравоохранения.

По их словам, главврачом до недавнего времени был Улан Алиев, но его якобы уволили по статье. «Министр давно искал причину, хотел убрать его и назначить своего человека. Сегодня он это сделал, нам показали только копию приказа. Назначена на должность Эльмира Мукамбетова, которая ранее была главврачом тут», — сказали медики.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что не знает лично Эльмиру Мукамбетову. «Она 15 лет работала заместителем главврача, а потом главврачом до августа 2020 года, отработала всю первую волну COVID-19, сама заходила в красную зону. Ее несправедливо сняли. У Алиева же был договор на шесть месяцев, договор закончился. Я лишь восстановил справедливость», — прокомментировал он 24.kg.