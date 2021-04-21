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Общество

В Бишкеке жители микрорайона уже четыре года ждут, когда мэрия разобьет сквер

Жители 4-го микрорайона ждут уже четыре года, когда мэрия Бишкека разобьет обещанный сквер возле школы № 17. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, в 2018 году Бишкекглавархитектура разработала проект сквера, а аренда на земельный участок закончилась в 2019 году.

«Две недели назад на приеме у и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова представители территориального общественного самоуправления (ТОС) микрорайона № 4 повторно озвучили этот вопрос. Но снова тишина. Три мэра обещали, но ни один не выполнил своего обещания разбить зеленую зону согласно имеющемуся проекту. Может, участок для кого-то держат?» — отметила она.

Светлана Антропова добавила, что в 4-м микрорайоне нет ни одного сквера, где могли бы отдыхать жители.

Напомним, на участке хотели построить медицинский центр в семь этажей. После протестов жителей градостроительное заключение отменили, и бывший градоначальник Албек Ибраимов пообещал, что на данном участке разобьют сквер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190947/
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