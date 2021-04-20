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Общество
Сюжет: COVID-19

В городе Ош открыли новую детскую инфекционную больницу на 100 мест

В Оше сдали в эксплуатацию новое здание Городской детской инфекционной больницы на 100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

мэрии южной столицы
Фото мэрии южной столицы. В Оше сдали в эксплуатацию новое здание Городской детской инфекционной больницы

По ее данным, медучреждение открыли с участием министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, вице-мэра Оша Эмиля Шадыханова и медработников.

Отметим, что строительство больницы начали летом прошлого года. Она снабжена всей необходимой медицинской техникой, компьютерно-диагностическим оборудованием. Провели также капитальный ремонт старого здания больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190778/
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