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Общество

Жителей села Терек-Сай вынуждают переселиться из-за золотодобывающей компании

Жителей села Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области вынуждают переселиться в другое место из-за того, что местность, где они живут, попала под лицензионную площадь золотоизвлекательной фабрики. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

По их словам, лицензии на разработку месторождения Терек-Сай были получены в 2016 году.

«Уважаемые Садыр Нургожоевич и Камчыбек Кыдыршаевич! В нашем селе происходят неправильные вещи. Нам в 2016-м должны были сказать, что наше село попало под лицензионную площадь. Сказать, что село необходимо будет переселить. Но нам этого не сказали. Теперь нас вынуждают переселиться. Куда нам идти? Власть сделала из нас изгоев. У нас нет претензий к иностранной компании. У нас претензии к местной власти. Почему не развивают села, а разрушают, не проводят разъяснительные беседы с населением перед тем, как что-то сделать?» — возмущается сельчанин.

Мужчина добавил, что только пять-шесть семей готовы покинуть село Терек-Сай, остальные 62 семьи не желают этого.

Сельчане пожаловались, что за открытое высказывание недовольства действиями властей их преследуют сотрудники правоохранительных органов.

«Приходят из органов и вызывают на допросы в качестве свидетеля, не указав при этом основания для вызова. Просим прекратить все это и дать нам жить спокойно», — заключил мужчина.

Полномочное представительство правительства в Джалал-Абадской области пока недоступно для комментариев.

Отметим, в 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан и Перевальное выиграло ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие «Кыргызалтына» (25 процентов) и турецкой компании «Эти Бакыр» (75 процентов).

Деятельность предприятий с самого начала сопровождается провокациями и разногласиями. В 2018-м на территории предприятия «Эти Бакыр Терексай» произошел конфликт с участием местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190684/
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