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Общество

Учебный год в школах закончится 25 мая. Потом выпускников ждут экзамены

Учебный год в школах Кыргызстана независимо от типов и форм собственности завершится 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, итоговая государственная аттестация (экзамены) будет проводиться со 2 по 12 июня в соответствии с временным положением, утвержденным приказом МОиН 11 мая 2020 года.

«Итоговая государственная аттестация проводится для обучающихся 9-х и 11-х классов школьными предметными комиссиями в соответствии с учебным планом каждой общеобразовательной организации», — отметили в ведомстве.

Предметная комиссия оценивает обучающихся 9-х классов по математике (алгебре), родному языку (кыргызский, русский, узбекский и таджикский), истории Кыргызстана, кыргызскому языку (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) или русскому языку (для школ с кыргызским языком обучения).

Выпускники 11-х классов сдают экзамены по математике (алгебре и началам анализа), родному языку, истории Кыргызстана, кыргызскому языку (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) или русскому языку (для школ с кыргызским языком обучения).

«Общеобразовательные организации, реализующие программы гуманитарного, естественно-научного и физико-математического профилей, а также общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных учебных предметов могут самостоятельно определить предмет по выбору», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что при выведении и утверждении итоговых отметок предметная комиссия учитывает результаты контрольных, практических и лабораторных работ, а также четвертную, полугодовую и годовую успеваемость обучающихся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190316/
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