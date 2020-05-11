Выпускники школ не будут сдавать госэкзамены. Оценки выставят по итогам года

В связи с коронавирусом в этом году формат государственных экзаменов в 9-х и 11-х классах изменили. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

По ее данным, специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся.

«Ведомство приняло данное решение в целях обеспечения безопасности и здоровья детей, а также для того, чтобы выпускники имели больше возможности и времени на подготовку к ОРТ», — отметили в пресс-службе.

Предметные комиссии сформируют в каждой школе в предложенном министерством формате. Они определят экзаменационную оценку учащегося с учетом результатов контрольных, практических, лабораторных работ, а также достижений за четверть, полугодие и год.

Если учащийся или его родители не согласны с экзаменационной оценкой, они вправе обратиться в апелляционную комиссию. Она рассматривает заявление в соответствии с положением.

Государственная аттестация пройдет со 2 по 13 июня по пяти предметам.