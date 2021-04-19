Взятка $50 тысяч. Потерпевший отказался от претензий

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

В ходе заседания допрошен потерпевший по делу Эмир Эмильканов. Он сообщил, что не имеет претензий к обвиняемым.

По его словам, с Бакытбеком Калмуратовым он знаком около 10 лет.

«Сумма ущерба, причиненная мне, составляет $27 тысяч. Все деньги мне вернули. Сейчас у меня нет к обвиняемым претензий», — сказал Эмир Эмильканов.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021-го ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.