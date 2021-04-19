Взятка $50 тысяч. Ущерб государству восстановили родственники обвиняемых

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

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Сегодня в суде были допрошены в качестве свидетелей родственники обвиняемых. Они сообщили, что ущерб государству восстановлен благодаря им.

Свидетель Зейнеп Доолотбаева сообщила, что восстановить ущерб Калмуратову помогли его родственники.

«Мы узнали, что нужно 10 миллионов сомов, чтобы Бакыта Калмуратова освободили из-под стражи. Все родственники начали собирать средства. Потом ко мне приехал Азиз Эгемберди уулу (родственник Эмиля Жамгырчиева), которому я отдала эти деньги под расписку. Затем узнала, что из-под стражи вышел лишь Эмиль Жамгырчиев, а Бакытбека Калмуратова не отпустили», — сказала Зейнеп Доолотбаева.

Свидетель Азиз Эгемберди уулу рассказал, что обвиняемый Жамгырчиев приходится ему родственником. По его словам, ущерб в размере 10 миллионов сомов собрали близкие экс-замглавы ГСБЭП.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021-го Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест. Сегодня суд освободил из-под стражи Бакытбека Калмуратова.