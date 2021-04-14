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Общество

В Бишкеке для школы № 68 построят спортивный комплекс

В Бишкеке для школы № 68 построят спортивный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, управление капитального строительства (УКС) объявляет тендер на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР). Сметная стоимость — 918 тысяч 176 сомов.

Кроме того, по заказу управления физической культуры и спорта УКС объявляет конкурс на ПИР гандбольной площадки на улице Токтоналиева, 62, стоимостью 1 миллион 169 тысяч 748 сомов.

Источник финансирования обоих проектов — городской бюджет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189999/
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