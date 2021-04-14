Итоги выборов. Одного из участников акции протеста оштрафовали

Одного из инициаторов голодовки против итогов местных выборов, прошедших 11 апреля, оштрафовали.

Отметим, это член Партии коммунистов Амантур Манапбаев. За неповиновение сотрудникам милиции он оштрафован на 3 тысячи сомов. Манапбаев считает, что это незаконно и сотрудники милиции превысили свои полномочия.

Ранее милиционеры убрали палатку, которую у здания ЦИК установили митингующие.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).