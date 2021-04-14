Милиционеры убрали палатку митингующих членов партий, не попавших в БГК

Милиционеры убрали палатку, которую установили члены партий, не довольных итогами местных выборов в БГК.

Участники акции протеста, несмотря на запрет администрации Свердловского района и правоохранителей, все-таки установили палатку. К ним подошли несколько сотрудников милиции и убрали палатку.

«Вы нарушаете наши гражданские права», — отметили представители партий, обращаясь к милиционерам.

Протестующие, ранее объявившие голодовку, заявили, что они продолжат акцию, и вновь пригрозили бессрочными митингами.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).