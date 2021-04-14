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Общество

Двое детей-сирот получили земельные участки в Тонском районе

В Тонском районе дети-сироты получили земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, Э. уулу Т. и Б. М. в Кол-Торском айыл окмоту получили по 15 соток земли для строительства жилья.

Согласно законодательству, вне очереди жилье или земельные участки предоставляют детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Для защиты их прав прокуратура Тонского района внесла акт прокурорского реагирования на имя главы госадминистрации района.

На участки получены государственные акты о праве частной собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190015/
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