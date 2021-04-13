Авто из Японии. Возле компании митингуют пострадавшие кыргызстанцы

Около десяти человек митингуют возле офиса фирмы по импорту автомобилей из Японии.

Фото 24.kg. Митинг возле компании по импорту автомобилей

Они уверяют, что директор фирмы обманул их и не отдает машины, которые были заказаны несколько месяцев назад.

«Нам позвонил владелец ОсОО «Джей авто» и сказал, чтобы мы пришли за автомашинами. Но их офис закрыт на замок, телефоны отключены. Мы опасаемся, что он покинет страну с нашими деньгами, там примерно 23 миллиона сомов. Этот мужчина является гражданином России, возможно, он уже уехал», — рассказали пострадавшие.

По их словам, к офису ОсОО «Джей авто» едут и другие кыргызстанцы, которые заказывали автомобили из Японии.

Отметим, что на месте также присутствуют сотрудники милиции. Они просят митингующих написать коллективное заявление в УВД.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что больше 20 кыргызстанцев стали жертвами мошенников по продаже машин из-за рубежа.