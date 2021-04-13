12:01
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Общество

Авто из Японии. Возле компании митингуют пострадавшие кыргызстанцы

Около десяти человек митингуют возле офиса фирмы по импорту автомобилей из Японии.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг возле компании по импорту автомобилей

Они уверяют, что директор фирмы обманул их и не отдает машины, которые были заказаны несколько месяцев назад.

«Нам позвонил владелец ОсОО «Джей авто» и сказал, чтобы мы пришли за автомашинами. Но их офис закрыт на замок, телефоны отключены. Мы опасаемся, что он покинет страну с нашими деньгами, там примерно 23 миллиона сомов. Этот мужчина является гражданином России, возможно, он уже уехал», — рассказали пострадавшие.

По их словам, к офису ОсОО «Джей авто» едут и другие кыргызстанцы, которые заказывали автомобили из Японии.

Отметим, что на месте также присутствуют сотрудники милиции. Они просят митингующих написать коллективное заявление в УВД.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что больше 20 кыргызстанцев стали жертвами мошенников по продаже машин из-за рубежа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189891/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Авто из Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников
Митинг против итогов выборов в БГК. Проигравшие обещают массовые акции протеста
Итоги выборов. Партии просят президента поменять избирательную систему
Итоги выборов. У здания ЦИК проходит митинг сторонников проигравших партий
В Оше сторонники шести партий вышли на митинг. Требуют отменить итоги выборов
Итоги выборов. Митинг у здания ЦИК закончился
Итоги выборов. К акции протеста присоединились еще несколько партий
Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека. Торговцы вышли на митинг
Убийство Айзады Канатбековой. Акция протеста продолжится через неделю
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге против насилия произошла провокация
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Расскажите друзьям и&nbsp;знакомым Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
Пополнил кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграл автомобиль! Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
13 апреля, вторник
11:51
Авто из Японии. Возле компании митингуют пострадавшие кыргызстанцы Авто из Японии. Возле компании митингуют пострадавшие к...
11:49
Для зараженных COVID-19 свободны 309 коек в медучреждениях Бишкека
11:38
Дело Кубанычбека Жумалиева. Какое имущество депутат передал в доход государства
11:27
Соцфонд: Средства на выплату пенсий начали перечислять 9 апреля
11:25
В селе Пригородном не работает цифровое телевидение