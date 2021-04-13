Авто из Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников

Несколько жителей страны заявили, что стали жертвами мошенников, которые обещали доставить автомобили из Японии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, общий ущерб от действий компании, офис которой располагается в центре Бишкека, составил примерно 20 миллионов сомов.

«Пострадали 24 человека, но это те, которые в курсе аферы, есть еще и другие. Нам обещали привезти машины с армянскими номерами из Японии. Некоторые заказчики ждут авто уже по три-четыре месяца. У нас были все договоры, но они оказались фиктивными. Сейчас на наши звонки никто не отвечает, а офис фирмы закрыт. Пострадавшие обратились в милицию», — рассказал горожанин.

Редакциине удалось связаться с представителями автомобильной фирмы ОсОО «Джей авто», телефон оказался отключен.

В пресс-службе УВД Свердловского района столицы сообщили, что уточняют детали инцидента и обещают предоставить ответ в ближайшее время.

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