14:15
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 18 мая состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс».

Игорь Воронцов, квинтет SOL’TADOS и шоу-балет ELEGANT представят особенную для искушенного и взыскательного зрителя программу.

Организатор концерта — ОФ «Фонд гуманитарных и культурных инициатив».

Билеты от 300 до 500 сомов в кассах филармонии (+996312614015) и на сайте ticket.kg. Бронь и доставка билетов по телефону +996555914028.

Часть собранных средств от концерта будет передана общественному благотворительному фонду Help the Children — SKD, который оказывает помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, и их семьям.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189816/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки, концерты
В городе Ош отметили 80-летие со дня рождения акына Жолона Мамытова
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы и выставки
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы и выставки
«Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сюрприз
Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, ярмарки и выставки
Афиша Бишкека на выходные: премьеры, выставки и мастер-классы
Афиша Бишкека на выходные: праздничные ярмарки, концерты и выставки
Концерт артистов Театра оперы и балета состоится в Бишкеке накануне 8 Марта
«Кармен-сюита» в Бишкеке. Камерный оркестр «Манас» приглашает на концерт
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-календарь Орозо в приложении MEGA24
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Расскажите друзьям и&nbsp;знакомым Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
Пополнил кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграл автомобиль! Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!
13 апреля, вторник
14:03
В Бишкеке состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс» В Бишкеке состоится благотворительный концерт «Танго. В...
13:48
Родственники задержанного начальника отдела СБНОН по Ошу вышли на митинг к ГКНБ
13:47
В Араванском районе сбили девушку, идущую по краю дороги. Она в реанимации
13:46
Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам
13:42
Дело «Акнета». Адвокаты прокомментировали захват здания Кубаном Ажимудиновым