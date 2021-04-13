В Бишкеке состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 18 мая состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс».

Игорь Воронцов, квинтет SOL’TADOS и шоу-балет ELEGANT представят особенную для искушенного и взыскательного зрителя программу.

Организатор концерта — ОФ «Фонд гуманитарных и культурных инициатив».

Билеты от 300 до 500 сомов в кассах филармонии (+996312614015) и на сайте ticket.kg. Бронь и доставка билетов по телефону +996555914028.

Часть собранных средств от концерта будет передана общественному благотворительному фонду Help the Children — SKD, который оказывает помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, и их семьям.

24.kg является информационным партнером мероприятия.