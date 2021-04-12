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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Договора на поставку вакцины «Спутник V» до сих пор нет

Договора на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до сих пор нет. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Неделю назад чиновник заявлял, что на покупку вакцины выделено 215 миллионов сомов. Однако деньги до сих пор не переведены.

«Мои заместители улетают сегодня в Москву на подписание договора на миллион доз. Мы просили вакцину на те деньги, которые у нас есть, но российская сторона настояла на миллионе доз. После составления договора перечислим деньги. Выделенных 215 миллионов сомов не хватит, ищем средства. Сейчас Исламский банк дает нам $3 миллиона в виде гумпомощи, эти деньги направим на вакцину», — прокомментировал Алымкадыр Бейшеналиев.

На сегодня, по его данным, в Кыргызстане китайской вакциной привито более 2,1 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189803/
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