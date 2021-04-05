На покупку вакцины «Спутник V» выделили 215 миллионов сомов

На покупку российской вакцины «Спутник V» Минфин выделил 215 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в настоящее время идут переговоры по стоимости препарата. «В среднем она составляет около $8-10 за одну дозу. Сегодня буду разговаривать об этом с министром здравоохранения РФ», — сказал глава ведомства.

Он напомнил об обещанных бесплатных 500 тысячах доз вакцины. «Их должны поставить к концу мая-июня. Завод не успевает. Платная вакцина придет быстрее. Но наше население будет получать ее бесплатно согласно национальной программе (медики, учителя, пограничники, лица с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и добровольцы)», — пояснил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ожидаем еще спонсорскую помощь. К третьей волне, которую ожидаем в мае-июне, должны вакцинировать около 1 миллиона человек. Алымкадыр Бейшеналиев

В настоящее время в Кыргызстане идет вакцинация от коронавируса китайской вакциной. 150 тысяч доз, поступивших в качестве гумпомощи от КНР, хватит лишь на 75 тысяч человек.