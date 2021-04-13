Месяц Рамазан. Сегодня начался мусульманский пост

Сегодня начался священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане воздерживаются от совершения грехов и 30 дней от рассвета до заката держат пост.
Отметим, во время поста необходимо делать больше добрых дел и заниматься благотворительностью.
От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Но им советуют при первой возможности наверстать упущенное и выдержать Орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной — после выздоровления.
Для людей старше 14-15 лет настоятельно рекомендуется держать пост, так как Орозо является одним из пяти столпов ислама.
В конце месяца Рамазан отмечается праздником Орозо айт.