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Общество

Месяц Рамазан. Сегодня начался мусульманский пост

Сегодня начался священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане воздерживаются от совершения грехов и 30 дней от рассвета до заката держат пост.

Отметим, во время поста необходимо делать больше добрых дел и заниматься благотворительностью.

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Традиционно во время Орозо каждый мусульманин отдает фитр-садака. Размер подаяния определяется Духовным управлением мусульман Кыргызстана. В этом году с каждого человека фитр-садака составляет от 40 до 512 сомов.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Но им советуют при первой возможности наверстать упущенное и выдержать Орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной — после выздоровления.

Для людей старше 14-15 лет настоятельно рекомендуется держать пост, так как Орозо является одним из пяти столпов ислама.

В конце месяца Рамазан отмечается праздником Орозо айт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189800/
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