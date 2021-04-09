Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Пограничная служба прокомментировала видео

Опубликованное в соцсетях видео о бензовозах и фурах, перевозящих ГСМ в Таджикистан, — это нарезка из видео, сделанных на разных участках кыргызско-таджикской госграницы в местностях Жаны-Жер, Арка и Кайрагач. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Пограничной службы ГКНБ.

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По ее данным, вывоз горюче-смазочных материалов из Кыргызстана в Таджикистан через пункты пропуска запрещен.

«Однако в пограничной полосе в 3 километрах от линии госграницы стоят бензовозы, не успевшие выехать из Кыргызстана до введения временного запрета на экспорт ГСМ. Вблизи границы также фиксируется скопление пустых грузовых фур. В Лейлекском районе работает ОАО «Кыргызнефтегаз», добывающее газолин из скважин. Бензовозы компании транспортируют сырье из Баткенской в Джалал-Абадскую область. Вопрос противодействия контрабанде на участках границы является сложным. Но Пограничная служба ГКНБ борется с незаконным провозом», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что журналист Актилек Гульжигит кызы опубликовала в Facebook видео бензовозов, которые перевозят контрабандные ГСМ в Таджикистан. Отмечается, что запись сделана 8 апреля в селе Арка Лейлекского района Баткенской области. По словам автора, на видео бензовозы, проехавшие в течение часа. Около 18 большегрузных автомобилей возвращаются из Таджикистана.